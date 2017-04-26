Эрдоган высоко оценил вклад Казахстана в урегулирование в Сирии

АСТАНА, 26 апр — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган высоко оценил вклад Казахстана в рамках астанинского процесса, направленного на урегулирование ситуации в Сирии, сообщила пресс-служба МИД Казахстана.
"Президент Турции, высоко оценив вклад Казахстана в рамках Астанинского процесса, направленного на урегулирование ситуации в Сирии, подчеркнул, что членство Казахстана в Совете безопасности ООН в 2017 — 2018 годы является значимым для всего тюркского мира", — говорится в сообщении ведомства.
В МИД отметили, что президент Турции, "выразив заинтересованность в углублении связей с братским Казахстаном, заявил, что никогда не забудет поддержку президента Нурсултана Назарбаева, который первым на уровне главы государства посетил Турцию после попытки переворота 15 июля 2016 года".
Глава Турции также подчеркнул необходимость увеличения объема товарооборота между странами, указал на важность работы по инвестиционным и инфраструктурным проектам двусторонней повестки сотрудничества.
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