Эрдоган высоко оценил вклад Казахстана в урегулирование в Сирии

АСТАНА, 26 апр — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган высоко оценил вклад Казахстана в рамках астанинского процесса, направленного на урегулирование ситуации в Сирии, сообщила пресс-служба МИД Казахстана.

Об этом Эрдоган заявил, когда посол Казахстана в Турции Абзал Сапарбекулы вручил ему верительные грамоты.

"Президент Турции, высоко оценив вклад Казахстана в рамках Астанинского процесса, направленного на урегулирование ситуации в Сирии, подчеркнул, что членство Казахстана в Совете безопасности ООН в 2017 — 2018 годы является значимым для всего тюркского мира", — говорится в сообщении ведомства.

В МИД отметили, что президент Турции, "выразив заинтересованность в углублении связей с братским Казахстаном, заявил, что никогда не забудет поддержку президента Нурсултана Назарбаева, который первым на уровне главы государства посетил Турцию после попытки переворота 15 июля 2016 года".

В ходе встречи казахстанский дипломат выразил надежду на участие Эрдогана в работе первого саммита Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям, который состоится 10 — ‪11 сентября 2017 года‬ в Астане и рассказал о планируемых мерах по укреплению и развитию двусторонних отношений.

Глава Турции также подчеркнул необходимость увеличения объема товарооборота между странами, указал на важность работы по инвестиционным и инфраструктурным проектам двусторонней повестки сотрудничества.

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