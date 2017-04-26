Лавров: у России и Саудовской Аравии нет непреодолимых разногласий по Сирии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр во время встречи в Москве. 26 апреля 2017

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр во время встречи в Москве. 26 апреля 2017

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Непреодолимых разногласий по сирийскому урегулированию между Россией и Саудовской Аравией нет, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции со своим саудовским коллегой Аделем аль-Джубейром.

"Я не сказал бы, что у нас есть какие-то непреодолимые разногласия по вопросу о сирийском урегулировании. И Россия, и Саудовская Аравия являются членами международной группы поддержки Сирии, в том числе ее целевых подгрупп по прекращению огня и по гуманитарным вопросам. Отмечу, что эти подгруппы еженедельно встречаются в Женеве и рассматривают соответствующие вопросы. Также мы являемся, по сути дела, соавторами резолюции 2254, которая излагает принципы сирийского урегулирования, включая принцип о том, что только сирийский народ будет определять судьбу своей страны", — сказал Лавров.

По его словам, вопрос о том, как конкретно принцип будет претворяться в жизнь, нужно обсуждать и согласовывать "между представителями правительства и всем спектром оппозиции, как того и требует резолюция 2254".

"Эти переговоры удалось с большим трудом завязать при поддержке внешних игроков, включая наши две страны. Предстоит очень непростая работа под эгидой ООН, работа, которая требует воздействия со стороны внешних игроков на сирийские стороны с тем, чтобы побудить их к максимально конструктивной работе, поискам общего знаменателя, общих подходов к судьбе своей страны", — добавил министр.

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