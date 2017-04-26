Лавров: у России и Саудовской Аравии нет непреодолимых разногласий по Сирии

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Непреодолимых разногласий по сирийскому урегулированию между Россией и Саудовской Аравией нет, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции со своим саудовским коллегой Аделем аль-Джубейром.
По его словам, вопрос о том, как конкретно принцип будет претворяться в жизнь, нужно обсуждать и согласовывать "между представителями правительства и всем спектром оппозиции, как того и требует резолюция 2254".
"Эти переговоры удалось с большим трудом завязать при поддержке внешних игроков, включая наши две страны. Предстоит очень непростая работа под эгидой ООН, работа, которая требует воздействия со стороны внешних игроков на сирийские стороны с тем, чтобы побудить их к максимально конструктивной работе, поискам общего знаменателя, общих подходов к судьбе своей страны", — добавил министр.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>