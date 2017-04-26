Шойгу предложил создать международную коалицию для разминирования в Сирии

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Имеет смысл создать международную коалицию для разминирования территории Сирии и привлечь к этим работам коммерческие структуры, считает министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

"Предлагаю сформировать коалицию из заинтересованных стран, которые могли бы содействовать в разминировании объектов в Сирии", — сказал Шойгу на открытии шестой Московской конференции по международной безопасности.

Министр выразил надежду, что служба разминирования ООН в ближайшее время также подключиться к разминированию САР.

"Кроме того, считаю целесообразным создать фонд для финансирования специализированных коммерческих компаний, которые будут привлекаться к подобным работам", — добавил министр обороны РФ.

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