Госдеп пока не сообщает, кто будет представлять США на переговорах в Астане

ВАШИНГТОН, 25 апр – РИА Новости. Госдепартамент США пока не сообщает, кто будет представлять страну на переговорах по урегулированию конфликта в Сирии, которые пройдут в Астане 3-4 мая.
"На данный момент нам нечего анонсировать относительно нашего участия в переговорах в Астане", — сообщил РИА Новости представитель ведомства.
На прошлых раундах переговоров в Астане США были представлены послом в Казахстане.
Переговоры по сирийскому урегулированию активно проходят на площадках Астаны и Женевы. Следующая встреча по Сирии, где с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт.
Ранее в МИД Казахстана выразили надежду, что переговоры в Астане будут "на высшем уровне". МИД рассчитывает на участие всех сторон: представителей стран-гарантов (Россия, Иран, Турция), сирийского правительства и оппозиции.
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