Госдеп пока не сообщает, кто будет представлять США на переговорах в Астане

Переговоры по Сирии в Астане (633)

ВАШИНГТОН, 25 апр – РИА Новости. Госдепартамент США пока не сообщает, кто будет представлять страну на переговорах по урегулированию конфликта в Сирии, которые пройдут в Астане 3-4 мая.

"На данный момент нам нечего анонсировать относительно нашего участия в переговорах в Астане", — сообщил РИА Новости представитель ведомства.

На прошлых раундах переговоров в Астане США были представлены послом в Казахстане.

Переговоры по сирийскому урегулированию активно проходят на площадках Астаны и Женевы. Следующая встреча по Сирии, где с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт.

Ранее в МИД Казахстана выразили надежду, что переговоры в Астане будут "на высшем уровне". МИД рассчитывает на участие всех сторон: представителей стран-гарантов (Россия, Иран, Турция), сирийского правительства и оппозиции.

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