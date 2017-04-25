Оппозиция в Сирии намерена создать группу по вопросам борьбы с терроризмом

ЖЕНЕВА, 25 апр — РИА Новости, Елизавета Исакова. Лидер "платформы Астана" сирийской оппозиции Ранда Кассис сообщила, что к концу мая намерена создать рабочую группу по экспертному обсуждению вопросов борьбы с терроризмом.

"Мы говорили о группе по противодействию терроризму, которую мы хотим создать. Россия поддержала меня в этом. Одна из групп, по обсуждению конституции, уже была создана. Вторая, по терроризму, должна быть создана к концу мая", — заявила она в интервью РИА Новости по итогам встречи в Женеве с замглавы МИД РФ Геннадием Гатиловым.

По словам лидера платформы "Астана", для реальной борьбы с терроризмом в Сирии необходимо, чтобы в работе новой группы участвовали представители всех сирийских сторон, в том числе курды. Астанинская платформа открыта для взаимодействия со всеми игроками по этому вопросу.

Как ожидается, встреча новой группы может состояться в конце мая в Женеве.

Кассис отметила, что обсудила с Гатиловым также работу своей комиссии по проекту новой конституции Сирии и 12 предложениям, выработанным на встрече в Женеве.

"Мы продолжим работу и призовем сирийские оппозиционные силы присоединиться к нам. Пару дней назад мне передали информацию, что некоторые члены Национальной Коалиции сирийских революционных и вооруженных сил готовы присоединиться к нам для обсуждения вопросов конституции", — добавила она.

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