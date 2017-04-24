США полагают, что власти Сирии продолжают программу разработки химоружия

ВАШИНГТОН, 24 апр – РИА Новости. США полагают, что власти Сирии продолжают программу разработки химического оружия, которое по официальным данным было ликвидировано в стране 2013 году, сообщил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.
"Определенно, (химические) атаки в начале апреля, а мы думаем, что их было больше, чем одна, дают основания предполагать, что в Сирии продолжается программа (разработки) химического оружия", — сказал представитель администрации.
"Мы не знаем, сколько (химоружия) было сохранено (из старых запасов – ред.), но определенно у них (властей Сирии – ред.) есть возможность снова изготавливать, размещать и применять химоружие", — добавил источник.
В 2013 году эксперты ОЗХО официально подтвердили, что власти Сирии более не располагают химоружием. В МИД РФ неоднократно заявляли, нет ни одного доказательства того, что Сирия утаила химоружие во время его ликвидации.
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