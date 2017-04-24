Бои в Ракке угрожают безопасности более 400 тысяч жителей, заявляют в ООН

ООН, 24 апр — РИА Новости, Ольга Денисова. Бои в сирийской Ракке угрожают безопасности более 400 тысяч жителей города, сообщили в ООН.

"В ООН глубоко обеспокоены безопасностью и защитой более 400 тысяч человек в Ракке. За последние недели мирные жители подвергались ежедневным обстрелам из-за боев, что привело к увеличению количества погибших и пострадавших, а также к разрушению гражданской инфраструктуры — больниц, школ и рынков", — заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик на брифинге в понедельник.

Операция по освобождению районов Ракки под названием "Гнев Евфрата" продолжается. За последние два дня "Сирийские демократические силы" (SDF), основу которых составляют курдские отряды, освободили от боевиков "Исламского государства" (запрещено в РФ) многие деревни Ракки. В ходе операций им удалось открыть несколько безопасных коридоров для прохода гражданского населения, в основном из восточных и северо-западных районов Ракки и окрестностей Табки. В воскресенье SDF заявили о взятии под контроль всех стратегических дорог, ведущих в Ракку, и окружении города с четырех сторон.

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