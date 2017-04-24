СМИ: США объявят о новых санкциях в отношении Сирии в понедельник

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа в понедельник объявит о новых санкциях в отношении Сирии, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на неназванных американских чиновников.

По словам чиновников, пожелавших остаться неизвестными, новые санкция являются частью более широкого спектра усилий по прекращению финансирования и оказания иной поддержки сирийскому президенту Башару Асаду и его правительству.

Как сообщил один из чиновников, новые санкции в первую очередь коснутся производителей вооружения.

США 7 апреля нанесли с кораблей удар крылатыми ракетами по аэродрому Шайрат в сирийской провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб. По данным Пентагона, всего были выпущены 59 ракет.

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