Россия за сутки зафиксировала 11 нарушений в Сирии, Турция - 10

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировали 11 нарушений, турецкие — 10, российская сторона не подтверждает ни одно из них, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями Единого Соглашения, за сутки зафиксировано 11 нарушений в провинциях Дамаск (семь), Хама (три) и Латакия (одно). Турецкой частью представительства зафиксировано 10 нарушений Единого Соглашения в провинциях Хама (четыре), Алеппо (три), Дамаск (одно), Идлиб (одно) и Латакия (одно)", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минобороны РФ.

Отмечается, что в ходе разбирательства по данным фактам нарушений установлено, что все 10 случаев нарушений российской стороной не подтверждаются.

"Количество вооруженных формирований сирийской оппозиции, присоединившихся к режиму прекращения боевых действий, не изменилось – 64", — добавляет Центр по примирению.