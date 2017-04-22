Россия за сутки зафиксировала 14 нарушений перемирия в Сирии, Турция - 13

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки 14 нарушений режима прекращения огня, турецкие — 13, РФ их не подтверждает, говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению в САР.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями единого соглашения, за сутки зафиксировано 14 нарушений в провинциях Дамаск (8), Латакия (3), Хама (2) и Деръа (1). Турецкой частью представительства зафиксировано 13 нарушений единого соглашения в провинциях Дамаск (5), Хама (5), Хомс (1), Идлиб (1) и Латакия (1)", — говорится в сообщении.
По данным Центра по примирению, в ходе разбирательства по данным фактам нарушений установлено, что все 13 случаев нарушений российской стороной не подтверждаются.
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