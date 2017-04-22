Курды ликвидировали 66 боевиков ИГ* и освободили сирийский город Хазима

МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. "Сирийские демократические силы" (SDF), основу которых составляет курдское ополчение, продолжают освобождение от боевиков ИГ городов Табка и Ракка на севере Сирии, освобожден город Хазима, ликвидировано 66 боевиков, передает курдское агентство Firat.

По данным агентства, к северу от сирийской Ракки, которая пока остается под контролем ИГ, "Сирийские демократические силы" (SDF) этим утром освободили город Хазима. Атаки SDF были поддержаны самолетами международной коалиции. Здесь ликвидировано 49 боевиков ИГ, в том числе "эмир" Абу Сумейя (Abu Sumeyya). В городе Хазима, а также соседнем городе Тишрин продолжается операция по разминированию.

Бои продолжаются в северной части долины Джалаб.

В городе Табка, расположенном в 40 километрах к западу от Ракки, продолжаются бои в центре населенного пункта. Бойцы SDF продолжают окружать боевиков. За двое суток уничтожено по крайней мере 17 исламистов. По данным агентства, многие боевики пытаются покинуть город, в том числе под видом мирных беженцев. Кроме того, имела место перестрелка между двумя группами боевиков.

Освобождение города Табка и "сирийской столицы" ИГ Ракки является частью объявленной "Сирийскими демократическими силами" (SDF) операции "Гнев Евфрата". Операция началась 5 ноября 2016 года.

Основой SDF являются курдские отряды, а также ополчения местных арабских племен. Операция идет при поддержке американской авиации и спецназа. В свою очередь, это вызвало протесты официального Дамаска, который подчеркивает, что американцы действуют без согласия сирийских властей, и их присутствие на севере Сирии, по сути, является интервенцией.

На днях SDF объявили о формировании Гражданской ассамблеи Ракки, которой перейдет управление одноименной провинции после освобождения от ИГ. Ассамблея базируется на севере провинции, в городе Айн Иса, подконтрольном курдам.

* Террористическая группировка ИГ ("Исламское государство") запрещена в России.

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