Асад не видит разницы между вторжением США и Турции и действиями боевиков

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Сирийский президент Башар Асад заявил, что не видит разницы между действиями террористов и вторжением Турции и США на территорию страны. Об этом политик заявил в интервью РИА Новости.
Асад подчеркнул, что после того, как сирийская армия разобьет террористов, американские и турецкие военные должны будут "убраться из Сирии сами или будут выдворены силой".
Президент также выразил уверенность, что Вашингтон будет делать все возможное для свержения сирийского правительства, чтобы установить в стране марионеточный режим.
"Они будут делать все, чтобы цель оправдывала средства: ни ценностей, ни морали нет. Может случиться все что угодно", — заявил Асад.
По словам сирийского президента, ИГ*, "Джебхат ан-Нусра"*, Турция, США, Британия, Франция и Саудовская Аравия действуют в Сирии как "один хор".
Международная коалиция во главе с США с 2014 года наносит удары по позициям "Исламского государства"* в Сирии и Ираке. При этом в Сирии американские военные действуют без согласия официального Дамаска.
В ночь на 7 апреля США нанесли удар крылатыми ракетами по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс. Американский президент назвал это "пропорциональным ударом" на химатаку в Идлибе, ответственность за которую Вашингтон возлагает на Дамаск. В Москве действия Америки назвали агрессией.
* Террористическая группировка, запрещенная в России
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>