Асад не видит разницы между вторжением США и Турции и действиями боевиков

Президент Сирии Башар Асад и заместитель главного редактора МИА Россия сегодня Дмитрий Горностаев во время интервью

Президент Сирии Башар Асад и заместитель главного редактора МИА Россия сегодня Дмитрий Горностаев во время интервью

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Сирийский президент Башар Асад заявил, что не видит разницы между действиями террористов и вторжением Турции и США на территорию страны. Об этом политик заявил в интервью РИА Новости.

"Когда вы говорите о турецком вторжении, когда, опять же, говорите об американских силах, и это тоже вторжение, и когда вы говорите о присутствии в Сирии террористов, это все одно и то же. Между ними нет различий", — заявил сирийский лидер.

Асад подчеркнул, что после того, как сирийская армия разобьет террористов, американские и турецкие военные должны будут "убраться из Сирии сами или будут выдворены силой".

Президент также выразил уверенность, что Вашингтон будет делать все возможное для свержения сирийского правительства, чтобы установить в стране марионеточный режим.

"Они будут делать все, чтобы цель оправдывала средства: ни ценностей, ни морали нет. Может случиться все что угодно", — заявил Асад.

По словам сирийского президента, ИГ*, "Джебхат ан-Нусра"*, Турция, США, Британия, Франция и Саудовская Аравия действуют в Сирии как "один хор".

"У них одна армия посредников, которая представлена различными группировками", — отметил Башар Асад.

Международная коалиция во главе с США с 2014 года наносит удары по позициям "Исламского государства"* в Сирии и Ираке. При этом в Сирии американские военные действуют без согласия официального Дамаска.

В ночь на 7 апреля США нанесли удар крылатыми ракетами по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс. Американский президент назвал это "пропорциональным ударом" на химатаку в Идлибе, ответственность за которую Вашингтон возлагает на Дамаск. В Москве действия Америки назвали агрессией.

В свою очередь, турецкая армия 24 августа 2016 года начала операцию "Щит Евфрата" против боевиков ИГ* и захватила ряд объектов на территории Сирии. В конце марта премьер-министр страны Бинали Йылдырым объявил о завершении наступления, однако военные остаются в Сирии.

* Террористическая группировка, запрещенная в России

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