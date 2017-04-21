Террористы уничтожили более 50% сирийской системы ПВО, заявил Асад

ДАМАСК, 21 апр – РИА Новости. Террористы уничтожили более 50% сирийской системы ПВО, поэтому армия САР не смогла сбить ракеты США при ударе по авиабазе Шайрат, заявил президент Сирии Башар Асад в интервью РИА Новости.

"Многие задаются вопросами относительно нашей или российской ПВО. Они считают ее абсолютной силой, способной сбить любую ракету. С технической точки зрения это затруднительно: наши ракеты должны видеть цель. Для этого нужен радар, который способен обозревать любой уголок нашей страны. Это невозможно, учитывая рельеф. Как вы знаете, крылатые ракеты используют рельеф, чтобы скрыться от радаров. Необходима мощная система, чтобы видеть любой уголок страны; это позволит сбивать ракеты. Это во-первых", — сказал Асад.

"Во-вторых, возможно, лишь немногие знают, что террористы в самом начале своей деятельности начали с того, что уничтожили ПВО Сирии. Это никак не связано с так называемыми "мирными демонстрациями". Большая часть объектов ПВО находится за пределами городов, на окраинах. Они стали атаковать ПВО, система сильно пострадала во время кризиса. Поэтому есть много факторов, которые могут повлиять на сбивание таких ракет", — сказал он, отвечая на вопрос, почему сирийская армия не сбила американские ракеты.

По словам сирийского лидера, террористами было уничтожено больше половины средств ПВО.

"Огромное количество, огромное. Это была их первая цель – система ПВО. Мы сейчас не должны предоставлять точные цифры, так как это военная информация, как вам известно, но могу вам сказать – (мы потеряли) больше 50%", — пояснил Асад.

США 7 апреля нанесли с кораблей удар крылатыми ракетами по аэродрому Шайрат в сирийской провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб. По данным Пентагона, всего были выпущены 59 ракет.

После ракетного удара США официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российская система ПВО в Сирии организована по принципу объектового прикрытия: ракетные системы ПВО С-400 и "Панцирь" прикрывают российскую авиагруппу на аэродроме "Хмеймим", а еще одна развернутая в Сирии группировка ПВО С-300 и "Панцирь" защищает пункт материально-технического обеспечения российского ВМФ в Тартусе.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 17.30 мск.

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