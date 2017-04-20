Ле Пен заявила, что понимает позицию РФ по резолюции ООН о химатаке в Сирии

ПАРИЖ, 20 апр — РИА Новости. Предложенная СБ ООН резолюция по расследованию химической атаки в Хан-Шейхуне заведомо возлагала ответственность на сирийские власти, с таким подходом мировое сообщество никогда не узнало бы правды, поэтому текст и был заблокирован Москвой, считает кандидат в президенты Франции, лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.

"Резолюция была составлена таким образом, что ответственность заведомо, еще до проведения расследования была возложена на (президента Сирии) Башара Асада", — сказала Ле Пен в четверг эфире радиостанции Europe 1

"Международное расследование необходимо, и если бы я заседала в СБ ООН, я бы проголосовала за его проведение, но не за провозглашение вины еще до начала расследования, потому что это лучший способ лишиться возможности узнать правду", — подчеркнула лидер Нацфронта.

Она также отметила, что на протяжении долгих лет французские власти постоянно совершали ошибки в области международной политики, в частности, в отношении Ливии и Сирии, что привело к подъему радикального исламизма в регионе.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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