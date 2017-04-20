Россия за сутки передала мирным жителям Сирии 7,9 тонны гумпомощи

ХМЕЙМИМ (Сирия), 20 апр — РИА Новости. Российские военные передали 7,9 тонны гуманитарных грузов мирным жителям сирийских провинций Алеппо и Латакия, еще 21 тонну продуктов от ООН российские самолеты доставили в район Дейр-Эз-Зора, сообщается в гуманитарном бюллетене российского Центра по примирению в Сирии.

"В течение суток российским Центром по примирению враждующих сторон проведено семь гуманитарных акций в провинциях Алеппо (шесть) и Латакия (одна). В городе Алеппо в районах Аль-Инь-Зарат, Баедин, Аль-Сукари, Аль-Маади, Старый Алеппо, Хай Тешрин жителям передано 600 продуктовых наборов, 1 тысяча порций горячей еды и 1,2 тонны хлеба. Жителям населенного пункта Тишрин провинции Латакия передано 250 продуктовых наборов", — говорится в сообщении.

Таким образом, за сутки гуманитарную помощь получили 2323 жителей, а общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила 7,9 тонны, отмечается в бюллетене.

"Российскими самолетами с использованием парашютных платформ в район города Дейр-Эз-Зор доставлена 21 тонна гуманитарных грузов (продуктов питания), полученных сирийскими властями по линии ООН", — добавляет Центр по примирению.

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