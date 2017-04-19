В Германии обеспокоены сотрудничеством России, Турции и Ирана по Сирии

БЕРЛИН, 19 апр — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Сотрудничество России, Турции и Ирана в урегулировании сирийского конфликта без участия Европы, антиигиловской коалиции и США вызывает озабоченность, так как разумное решение возможно только при участии всех сторон, заявил на брифинге официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер.

"Партнерство и сотрудничество между Турцией, Россией и Ираном есть, это привело, в том числе к переговорам по урегулированию в Астане. То, что это происходит без связи с Европой, антиигиловской коалицией и США, для нас, конечно, повод для озабоченности, потому мы считаем, что мы можем только тогда достичь разумного решения для этого страшного конфликта в Сирии, если все примут в этом участие, а не только Турция, Россия и Иран", — сказал Шефер, комментируя слова главы МИД Зигмара Габриэля о том, что нужно по возможности избежать политического дрейфа Анкары в сторону России.

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