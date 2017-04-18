Курды сообщили о ликвидации десяти боевиков ИГ* около Табки

МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. "Сирийские демократические силы" (SDF), основу которых составляет курдское ополчение, отбили контратаку боевиков ИГ* к югу от сирийской Табки, передает курдское агентство Firat.

"Боевики ИГ* атаковали деревню Айед Кебир в 3 километрах к югу от города Табка в 5.00 этим утром. Бойцы "Сирийских демократических сил" (SDF) немедленно отреагировали на это нападение, что привело к столкновениям… Боевики ИГ* также пытались совершить теракты, которые были сорваны SDF, поскольку смертники были убиты до того, как достигли цели… Атака ИГ* была отражена, по меньшей мере 10 членов ИГ* были убиты", — говорится в сообщении.

Освобождение города Табка и "сирийской столицы" ИГ* Ракки является частью объявленной "Сирийскими демократическими силами" операции "Гнев Евфрата".

Основой "Сирийских демократических сил" (SDF) являются курдские отряды, а также ополчения местных арабских племен. Операция идет при поддержке американской авиации и спецназа. В свою очередь, это вызвало протесты официального Дамаска, который подчеркивает, что американцы действуют без согласия сирийских властей, и их присутствие на севере Сирии, по сути, является интервенцией.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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