Число примкнувших к примирению населенных пунктов Сирии выросло до 1463

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Количество населенных пунктов в Сирии, присоединившихся к процессу примирения, за сутки увеличилось до 1463, сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

"В течение суток подписано одно соглашение о присоединении к режиму прекращения боевых действий населенного пункта Хербет-Аль-Шаян провинции Дамаск. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1463", — говорится в бюллетене, опубликованном на сайте Минобороны РФ.

Отмечается, что идут переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. Число вооруженных формирований, заявивших о прекращении боев в соответствии с соглашением о перемирии, не изменилось – 140.

По данным Центра по примирению, за сутки под контроль правительственных войск перешло 24 квадратных километра территории. В общей сложности освобождено 3947 квадратных километров.

Число населенных пунктов, освобожденных с января сирийскими правительственными войсками от международной террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ), не изменилось – 226.

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