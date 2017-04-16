Курды уничтожили 35 боевиков ИГ* в боях на севере Сирии

МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. "Сирийские демократические силы" (SDF), основу которых составляет курдское ополчение, продолжают штурм городов Табка и Ракка на севере Сирии, за сутки столкновений ликвидировано 35 боевиков ИГ*, сообщило курдское агентство Firat.
В районе Ракки, где SDF также начало свое наступление, были ликвидированы 24 боевика. По сообщению агентства, здесь бои продолжаются около деревень Мишерфа и Карбеш.
Боевики ИГ взорвали семь машин со смертниками, еще три машины были уничтожены SDF на подъезде – они не достигли своих целей.
Освобождение города Табка и "сирийской столицы" ИГ Ракки является частью объявленной "Сирийскими демократическими силами" операции "Гнев Евфрата".
Основой "Сирийских демократических сил" (SDF) являются курдские отряды, а также ополчения местных арабских племен. Операция идет при поддержке американской авиации и спецназа. В свою очередь, это вызвало протесты официального Дамаска, который подчеркивает, что американцы действуют без согласия сирийских властей, и их присутствие на севере Сирии, по сути, является интервенцией.
*Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России
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