В Сирии под контроль правительственных войск перешло 33,5 кв км территории

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Под контроль правительственных войск Сирии за минувшие сутки перешло 33,5 квадратных километра территории, сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон в САР в субботу.

"За сутки под контроль правительственных войск перешло 33,5 квадратных километров территории. В общей сложности освобождено 3923 квадратных километра", — говорится в бюллетене, опубликованном на сайте Минобороны РФ.

Кроме этого, продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра.

По данным ведомства, в течение суток соглашений о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий не подписывалось. Число населенных пунктов, присоединившихся к перемирию, за сутки не изменилось и равно 1463. Без изменений остается количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий — 140. Количество населенных пунктов, освобожденных сирийскими правительственными войсками от террористов "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ), также не менялось и остается на уровне 226.

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