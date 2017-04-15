Глава МИД Катара заявил о поддержке переговоров по Сирии в Астане

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Глава МИД Катара Мохаммед Рахман Аль Тани заявил о поддержке переговоров по Сирии в Астане.
Он заявил, что обсудил ход межсирийских консультаций с российским коллегой Сергеем Лавровым.
"Мы выразили поддержку этим переговорам, так как считаем их важным подспорьем для политического процесса в Женеве", — сказал глава МИД Катара.
Новый раунд переговоров между делегациями официального Дамаска и сирийской вооружённой оппозицией должен состояться в Астане в начале мая.
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