Глава МИД Катара заявил о поддержке переговоров по Сирии в Астане

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Глава МИД Катара Мохаммед Рахман Аль Тани заявил о поддержке переговоров по Сирии в Астане.

Он заявил, что обсудил ход межсирийских консультаций с российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Мы выразили поддержку этим переговорам, так как считаем их важным подспорьем для политического процесса в Женеве", — сказал глава МИД Катара.

Новый раунд переговоров между делегациями официального Дамаска и сирийской вооружённой оппозицией должен состояться в Астане в начале мая.

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