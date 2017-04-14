Советник Асада: Сирия продолжит участвовать в переговорах в Женеве и Астане

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Сирийское правительство не отказывается от участия в переговорах в женевском и астанинском форматах, несмотря на удар США, заявила на мультимедийной пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" советник президента САР Бусейна Шаабан.

"Мы ничего не отрицаем, мы считаем, что необходимо провести расследование тех событий, о которых идет речь. Я не хочу ничего сказать ни в отношении женевской конференции, ни в отношении процесса в Астане", — сказала Шаабан, отвечая на вопрос журналистов о том, отвергает ли сирийское правительство возможность продолжения участия в женевской конференции.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. По информации Минобороны России, сирийские ВВС нанесли удар в Хан-Шейхуне по арсеналу террористов с химоружием, которое доставлялось в Ирак.

США, не продемонстрировав никаких доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, прежде чем возложить вину на власти Сирии, нанесли удар по сирийской военной базе в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.

При этом ранее глава МИД Сирии Валид Муаллем заявил, что сирийские правительственные войска никогда не применяли и не намерены применять химическое оружие против мирных граждан и против террористов, подчеркнув, что оно давно вывезено с территории страны по линии ОЗХО.

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