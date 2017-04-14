Канада внесла в список санкций 27 представителей властей Сирии

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Канада внесла в список санкций 27 высокопоставленных представителей сирийского правительства, сообщается в пресс-релизе канадского МИД.

"В регулирование особых экономических мер Канады были внесены дополнительно 27 физических лиц, чьи активы будут заморожены, а на деловые отношения наложен запрет", — сообщается на сайте.

По данным МИД, эти лица являются высокопоставленными чиновниками в правительстве. Отмечается, что добавление их имен в список санкций является "частью международного давления" на режим президента Сирии Башара Асада, чтобы "немедленно положить конец беспорядочному насилию над собственным народом, такому, как применение химического оружия, способствовать конструктивным переговорам".

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. По информации Минобороны России, сирийские ВВС нанесли удар в Хан-Шейхуне по арсеналу террористов с химоружием, которое доставлялось в Ирак.

США, не продемонстрировав никаких доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, прежде чем возложить вину на власти Сирии, нанесли удар по сирийской военной базе в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.

При этом сирийские власти заявляли, что сирийские правительственные войска никогда не применяли и не намерены применять химическое оружие против мирных граждан и против террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

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