В Турции скончались шесть пострадавших от химатаки в сирийском Идлибе

АНКАРА, 14 апр — РИА Новости. Шесть пострадавших от химической атаки в сирийской провинции Идлиб, доставленных на лечение в провинцию Хатай на юге Турции, скончались, заявил министр здравоохранения Турции Реджеп Акдаг.

"Двадцати пяти пострадавшим жителям населенного пункта Хан-Шейхун была оказана медицинская помощь, и они уже выписаны из больниц. Лечение трех пострадавших в ходе химатаки продолжается в государственной больнице провинции Хатай. К сожалению, жизни шести человек врачам спасти не удалось. Вначале речь шла о трех погибших сирийцах. На сегодняшний день эта цифра выросла вдвое", — сказал Акдаг в интервью агентству Anadolu.

По его словам, Турция получила доказательства применения отравляющего газа зарин при химатаке. "Результаты экспертиз доказывают факт применения химоружия в Сирии. На это с самого начала указывали клинические симптомы, наблюдавшиеся у пострадавших. Лабораторные исследования и аутопсия только подтвердили эти предположения", — заявил Агдаг, заметив, что скоро станут известны и результаты судмедэкспертизы.

"Мы должны выполнить свои обязательства. Во всех экспертизах, которые проводились в Турции, участвовали представители Всемирной организации здравоохранения и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО)", — добавил турецкий министр.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. По информации Минобороны России, сирийские ВВС нанесли удар в Хан-Шейхуне по арсеналу террористов с химоружием, которое доставлялось в Ирак.

США, не продемонстрировав никаких доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, прежде чем возложить вину на власти Сирии, нанесли удар по сирийской военной базе в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.

При этом сирийские власти заявляли, что сирийские правительственные войска никогда не применяли и не намерены применять химическое оружие против мирных граждан и против террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>