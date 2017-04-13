Асад заявил, что США доказали свою несерьезность в борьбе с террористами

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. США доказали свою несерьезность в борьбе с террористами в связи с последними действиями против правительственных сил Сирии, заявил в интервью агентству Франс Пресс президент САР Башар Асад.

США в ночь на 7 апреля нанесли по приказу президента Дональда Трампа ракетный удар по аэродрому Шайрат сирийских ВВС, бездоказательно утверждая, что с него тремя днями ранее вылетели самолеты, якобы осуществившие химатаку в провинции Идлиб.

"То, что было подтверждено недавно, это то, что они в сговоре с этими террористами. США и Запад несерьезны в борьбе с террористами, и вчера некоторые их чиновники защищали ИГ*, говорили, что у ИГ* нет химического оружия", — отметил Асад в интервью, текст которого публикует пресс-служба сирийского президента.

Он отметил, что ранее говорил о вероятности партнерства Дамаска с Трампом в антитеррористической борьбе только в сослагательном наклонении, и условия для этого в итоге не появились.

"Невозможно говорить о партнерстве между нами – теми, кто работает против террористов и борется с ними, и теми, кто его (терроризм) неприкрыто поддерживает", — заявил сирийский президент.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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