«Огонь по своим» коалиции США в Сирии привел к гибели 18 бойцов оппозиции

ВАШИНГТОН, 13 апр – РИА Новости. Удар коалиции во главе с США в районе сирийского города Табка во вторник привел к гибели 18 бойцов "Сирийских демократических сил" (SDF), сообщает в четверг штаб коалиции.

США вместе с союзниками с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против боевиков группировки "Исламское государство"* и оказывают помощь в этой борьбе вооруженным формированиям сирийской оппозиции.

"Удар был запрошен силами партнеров (коалиции), которые указали места ударов как цели ИГ*. В действительности указанные цели оказались передовыми позициями "Сирийских демократических сил", — говорится в сообщении штаба коалиции.

Отмечается, что США и их союзники "остаются в тесном контакте с SDF, несмотря на трагический инцидент".

"Коалиция выясняет причину инцидента и примет необходимые меры безопасности, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем", — говорится в сообщении.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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