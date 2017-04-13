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Война в Сирии
Война в Сирии

Эксперт назвал удар США по сирийской базе попыткой давления на Китай

Сюжет:
Удар США по авиабазе в Сирии (396)
15:4813.04.2017
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Китайские военнослужащие на площади Тяньаньмэнь в Пекине. Архивное фото
© AP Photo/ Andy Wong

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Удар США по сирийской авиабазе Шайрат является, в первую очередь, попыткой давления на Китай и обусловлен стремлением продемонстрировать силу лидеру КНР Си Цзиньпину, считает заместитель директора Центра европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

Встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в поместь Мар-а-Лаго в Палм-Бич. 6 апреля 2017
© AP Photo/ Alex Brandon
Трамп сообщил Си Цзиньпину об ударе по авиабазе в Сирии во время десерта

США в ночь на 7 апреля атаковали с корабля ВМС ракетами авиабазу Шайрат в Сирии, бездоказательно обвинив Дамаск в том, что оттуда тремя днями ранее вылетели самолеты и осуществили атаку химическим оружием в провинции Идлиб.

"Разумеется, данный удар был, в первую очередь, нажимом на Китай. И администрация Трампа изначально не скрывала, что она рассматривает Китай как стратегического соперника", — сказал Суслов в ходе круглого стола на тему: "Россия — США: итоги визита Рекса Тиллерсона", организованного МИА "Россия сегодня".

По словам эксперта, дата американского ракетного удара по Сирии не случайно совпала с датами визита председателя КНР Си Цзиньпина в США. Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин встречались 6-7 апреля во Флориде. В ходе этого визита у администрации президента США Дональда Трампа появилась возможность продемонстрировать свою силу Китаю, которой она и воспользовалась, считает Суслов.

Министр иностранных дер РФ Сергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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"Не случайно в ходе визита Си Цзиньпина этот удар был нанесен. Администрация Трампа изначально хотела ужесточить нажим на Китай", — отметил эксперт.

Он также добавил, что сейчас Дональд Трамп пытается добиться уступок со стороны Китая в вопросе давления на КНДР. "Для Трампа важно добиться более жестких китайских действий в отношении Северной Кореи, чтобы Китай ввел в отношении Северной Кореи более жесткие санкции", — сказал Суслов.

По словам эксперта, если это удастся, то это станет политической победой Трампа, который сможет заявить, что добился того, чего предыдущая администрация США не смогла добиться в течение восьми лет у власти.

Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила 4 апреля о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Командование сирийской армии решительно отвергло обвинения в свой адрес и возложило ответственность на боевиков и их покровителей.

Минобороны РФ сообщило, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак. Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия.

Ранее президент Сирии Башар Асад заявлял, что сирийское правительство не применяло оружие массового поражения, включая химическое оружие, против собственного народа. Асад напомнил, что Дамаск в 2013 году дал согласие на уничтожение своих складов с химоружием и на сегодняшний день не имеет запасов данного вида вооружений.

Дым над городом Кобани, Сирия, после авиаударов военно-воздушных сил США. Вид с холма на границе Турции и Сирии. 17 ноября 2014
© AP Photo/ Vadim Ghirda
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Ранее стало известно, что США направили к берегам Корейского полуострова ударную группу военных кораблей. Вашингтон принимает меры в ответ на ядерную программу Пхеньяна. По данным газеты The New York Times, КНДР может провести новое ядерное испытание 15 апреля — в 105-ю годовщину со дня рождения первого лидера страны Ким Ир Сена.

КНДР объявила себя ядерной державой в 2005 году и в 2006, 2009 и 2013 годах провела подземные ядерные испытания, которые вызвали протесты международного сообщества. В ответ на действия Пхеньяна Совбез ООН принял ряд резолюций, требующих от КНДР прекратить деятельность в ядерной сфере. В резолюциях 1718 и 1874, помимо санкций, содержатся требования к КНДР не проводить ядерные испытания и запуски баллистических ракет, вернуться к переговорам о денуклеаризации Корейского полуострова.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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Война в Сирии
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