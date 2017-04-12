России следует выбрать между Асадом и будущим, заявил глава МИД Британии

РИМ, 12 апр – РИА Новости, Александр Логунов. Великобритания не ожидала принятия решений о введении новых санкций в отношении России на встрече глав МИД "Большой семерки" в итальянской Лукке, однако ее участники обратились к Москве с призывом выбрать между поддержкой Дамаска и процессом создания нового сирийского общества, заявил глава МИД Британии Борис Джонсон.

Отсутствие консенсуса по поводу введения новых санкций в отношении России, с требованием которых из-за ситуации в Сирии на Апеннины и прибыл британский министр, стало одним из основных итогов двухдневной встречи глав МИД стран "Семерки" в Лукке.

"Общий сигнал (министров G7) состоит в том, что российское правительство должно выбрать: держаться ли вместе с правительством Асада — кровавым режимом, который отравляет и убивает свое собственное население и наносит вред репутации России, или работать над новым будущим, более инклюзивным процессом, который бы избавил мир от тирании Асада и позволил бы залечить раны гражданской войны", — заявил Джонсон в интервью итальянскому телеканалу Rainews24.

"Мы, конечно, не ожидали, что решение по санкциям будет принято на этой встрече. Это сложная юридическая процедура, однако сейчас необходимо сохранять давление на Москву", — ответил министр на вопрос об общности взглядов участников саммита в Лукке на проблему антироссийских санкций.

Джонсон отметил, что события последних недель показали, что американская политика в отношении Сирии сильно изменилась. По его словам, "все осмотрелись и поняли, что впервые за долгое время западное правительство на деле продемонстрировало, что использование запрещенных сто лет назад вооружений было недопустимо".

Вашингтон и его союзники по коалиции обвинили армию Сирии в применении химического оружия в Идлибе 4 апреля. США, не продемонстрировав никаких доказательств этого и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, прежде чем доказать вину властей Сирии, нанесли удар по сирийской военной базе в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет. Отмечалось, что целью ракетного удара США был аэродром Шайрат, с которого, как считает американское правительство, были совершены химатаки в провинции Идлиб. При этом ранее глава МИД Сирии Валид Муаллем заявил, что сирийские правительственные войска никогда не применяли и не намерены применять химическое оружие против мирных граждан и против террористов, подчеркнув, что оно давно вывезено с территории страны по линии ОЗХО.