ВАШИНГТОН, 12 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что США "не пойдут в Сирию".

"Мы не пойдем в Сирию", — сказал Трамп в интервью телеканалу Fox Business.

Трамп никак не пояснил свои слова.

При этом он назвал необходимым удар США по военной базе сирийских правительственных сил, произведенный на прошлой неделе, и заявил, что это должна была сделать еще предыдущая администрация Барака Обамы.

Вашингтон и его союзники по коалиции обвинили армию Сирии в применении химического оружия в провинции Идлиб 4 апреля. США, не продемонстрировав никаких доказательств этого и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, прежде чем возложить вину на власти Сирии, нанесли удар по сирийской военной базе в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.

Отмечалось, что целью ракетного удара США был аэродром Шайрат, с которого, как считает американское правительство, были совершены химатаки в провинции Идлиб. При этом ранее глава МИД Сирии Валид Муаллем заявил, что сирийские правительственные войска никогда не применяли и не намерены применять химическое оружие против мирных граждан и против террористов.

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