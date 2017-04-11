Коалиция США отказалась раскрывать детали общения с ВКС по Сирии

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Коалиция во главе с США по борьбе с ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) отказалась оглашать детали общения с российской стороной по поводу каналов связи для избежания конфликтов при операциях в Сирии, завил во вторник РИА Новости представитель операции "Непоколебимая решимость".

"Использование направленного на борьбу с ИГ механизма избежания конфликтов касается коалиции и России и преследует цель обеспечить безопасность полетов в регионе. Переговоры коалиции и России разглашаться не будут", — заявил представитель операции.

В понедельник представитель Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ) Джон Томас заявил, что США готовы совершенствовать механизм общения с Воздушно-космическими силами (ВКС) РФ по Сирии.

В октябре 2015 года России и США подписали меморандум о взаимопонимании по предотвращению конфликтов в воздухе, который позволяет минимизировать риск возникновения инцидентов между самолетами ВКС России и возглавляемой США коалиции в Сирии.

Ранее в МИД РФ сообщили, что Россия после ударов США в ночь на 7 апреля по правительственной авиабазе в Сирии приостанавливает действие заключенного с Вашингтоном меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии.