Дамаск надеется расширить сотрудничество с иракской армией в борьбе с ИГ*

ДАМАСК, 10 апр — РИА Новости. Дамаск надеется расширить сотрудничество с иракской армией в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"*, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад.

Группировка ИГ* захватила часть территории Ирака и Сирии и в 2014 году провозгласила на них незаконный "исламский халифат".

"Нам нужно больше и больше координации и сотрудничества (с Ираком — ред.). Координация ведется в открытом и закрытом режиме у нас с иракской армией, и есть центр, основанный в Ираке для военной координации, и он играет свою роль в той или иной мере. Нам нужно больше координации", — сказал Микдад.

Центр для обмена разведывательной информацией об ИГ* был основан в Багдаде Ираком, Сирией, Ираном и Россией в 2015 году.

"Это война против общего врага, и любая победа в Ираке помогает Сирии и наоборот", — отметил Микдад.

*террористическая группировка, запрещенная в России

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