Сирия готова при поддержке России защищаться от повторных атак США

ДАМАСК, 10 апр — РИА Новости. Сирия при поддержке РФ найдет способ защититься от возможных повторных атак со стороны США, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад.

"Я могу подтвердить, что Сирия при поддержке наших русских друзей будет способна найти способы защититься от таких ракет или повторных попыток агрессии", — сказал Микдад.

По его словам, Россия в ситуации с ударом США в Сирии "повела себя рационально" и проявила самообладание.

Замглавы сирийского МИД отметил, что Дамаск и его союзники "не намерены угрожать США или угрожать безопасности в мире", но, по его мнению, смогут защитить сирийские суверенитет и независимость.

Ранее Минобороны России после нанесения США ударов по сирийской территории сообщило о планах по укреплению и повышению эффективности системы ПВО в Сирии. Как заявлял официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, "для прикрытия наиболее чувствительных объектов сирийской инфраструктуры в ближайшее время будет реализован комплекс мероприятий по укреплению и повышению эффективности системы противовоздушной обороны сирийских вооруженных сил".

В ночь на пятницу США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому Шайрат в сирийской провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб 4 апреля. По данным Пентагона, всего были выпущены 59 ракет.

Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли, и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.

Минобороны России также сообщило, что при ударе были уничтожены склад материально-технического имущества, учебный корпус, столовая, шесть находившихся в ремонтных ангарах самолетов МиГ-23 и радиолокационная станция.

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