Источник: база Шайрат работает в штатном режиме

Удар США по авиабазе в Сирии (308)

ШАЙРАТ(Сирия), 8 апр — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Сирийская авиабаза Шайрат функционирует в штатном режиме. Ущерб, нанесенный ракетным ударом США, незначительно повлиял на работу базы, сообщил РИА Новости офицер старшего состава армии Сирии на авиабазе.

"Авиабаза функционирует в штатном режиме. Самолеты выполняют поставленные задачи и осуществляют боевые вылеты, нанося удары по террористам", — сказал офицер.

Ранее корреспондент РИА Новости сообщил с места событий, что все самолеты совершившие вылет с базы Шайрат, благополучно вернулись на базу.

В ночь на пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого якобы была проведена химическая атака.

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