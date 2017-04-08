Рогозин прокомментировал инициативу США о создании трибунала по Сирии

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Паранойя исключительности приводит к маниакальному желанию всех поучать, судить и наказывать, прокомментировал вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин законопроект американских сенаторов, предложивших создать "гибридный трибунал" по Сирии.
Авторы документа, среди которых представители обеих партий, предлагают, чтобы госсекретарь США совместно с другими федеральными ведомствами изучил возможность создания "возможного переходного правового механизма для Сирии (включая гибридный трибунал)". Законопроект также предусматривает поддержку субъектов, которые выполняют такие функции как поиск подозреваемых в военных преступлениях, преступлений против человечества, геноциде, сбор, запись и защита доказательств их преступлений, охрана свидетелей.
"Паранойя исключительности приводит не только к безнаказанности, но и к маниакальному желанию всех поучать, судить и наказывать", — написал Рогозин в своем микроблоге в Twitter.