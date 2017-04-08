Кадыров обрушился с критикой на США из-за удара по Сирии

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров резко осудил ракетный удар США по авиабазе в Сирии, отметив, что своими действиями американские власти открыли дорогу террористам.
"Ракеты с их военных кораблей пролили кровь мирных граждан и сделали для ИГ щедрый подарок — истощённая армия (президента Сирии Башара) Асада потеряла до десяти самолётов. Террористам открыта дорога. США никогда не приносили мир и свободу народам. По их вине погибли миллионы вьетнамцев, афганцев, иракцев, ливийцев. Это они бомбили Хиросиму и Нагасаки. Но мир не смеет подать против США голоса. Все молчат или ограничиваются словами о "сожалении", — написал Кадыров в своем Instagram.
Ракетный удар США по Сирии Кадыров назвал угрозой и несоблюдением международного права. Он подчеркнул, что вина сирийских властей в инциденте с химической атакой, которая стала поводом для удара, не доказана.
"Но, где доказательства, что это оружие применено по приказу Асада? Зачем Асаду химическая атака, если он ею не воспользовался в самые критические для себя времена? Что выигрывает Асад от химической атаки? Он знает, что весь мир осудит подобный шаг, знает, что могут быть жёсткие меры", — отметил чеченский лидер.
По его мнению, действия американских властей в Сирии и гибель мирных жителей не волнуют ни Европарламент, ни ПАСЕ, которые при этом реагируют на "каждый чих в России". Также глава Чечни отметил роль России в сирийском урегулировании. По его словам, РФ "в одиночку удалось сделать то, что не смогли все страны коалиции": ослаблена группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), начат переговорный процесс, освобождаются города, оказывается помощь населению.
В ночь на пятницу США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии "Шайрат" в провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб. По данным Пентагона, всего были выпущены 59 ракет. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли, и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.
Минобороны России также сообщило, что при ударе были уничтожены склад материально-технического имущества, учебный корпус, столовая, шесть находившихся в ремонтных ангарах самолетов МиГ-23 и радиолокационная станция. Корреспондент РИА Новости передал с места событий, что часть авиатехники, включая пять истребителей, уцелела, взлетно-посадочная полоса серьезно не пострадала, восемь ангаров разрушены вместе с техникой.
Ранее президент Сирии Башар Асад заявлял, что сирийское правительство не применяло оружие массового поражения, включая химическое оружие, против собственного народа. Асад напомнил, что Дамаск в 2013 году дал согласие на уничтожение своих складов с химоружием и на сегодняшний день не имеет запасов данного вида вооружений.
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