Кадыров обрушился с критикой на США из-за удара по Сирии

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров резко осудил ракетный удар США по авиабазе в Сирии, отметив, что своими действиями американские власти открыли дорогу террористам.

"Ракеты с их военных кораблей пролили кровь мирных граждан и сделали для ИГ щедрый подарок — истощённая армия (президента Сирии Башара) Асада потеряла до десяти самолётов. Террористам открыта дорога. США никогда не приносили мир и свободу народам. По их вине погибли миллионы вьетнамцев, афганцев, иракцев, ливийцев. Это они бомбили Хиросиму и Нагасаки. Но мир не смеет подать против США голоса. Все молчат или ограничиваются словами о "сожалении", — написал Кадыров в своем Instagram.

Публикация от Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) Апр 7 2017 в 5:13 PDT

Ракетный удар США по Сирии Кадыров назвал угрозой и несоблюдением международного права. Он подчеркнул, что вина сирийских властей в инциденте с химической атакой, которая стала поводом для удара, не доказана.

"Но, где доказательства, что это оружие применено по приказу Асада? Зачем Асаду химическая атака, если он ею не воспользовался в самые критические для себя времена? Что выигрывает Асад от химической атаки? Он знает, что весь мир осудит подобный шаг, знает, что могут быть жёсткие меры", — отметил чеченский лидер.

По его мнению, действия американских властей в Сирии и гибель мирных жителей не волнуют ни Европарламент, ни ПАСЕ, которые при этом реагируют на "каждый чих в России". Также глава Чечни отметил роль России в сирийском урегулировании. По его словам, РФ "в одиночку удалось сделать то, что не смогли все страны коалиции": ослаблена группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), начат переговорный процесс, освобождаются города, оказывается помощь населению.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © РИА Новости Заявление представителя МИД РФ в связи с ракетными ударами США по базе Сирии

В ночь на пятницу США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии "Шайрат" в провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб. По данным Пентагона, всего были выпущены 59 ракет. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли, и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.

Минобороны России также сообщило, что при ударе были уничтожены склад материально-технического имущества, учебный корпус, столовая, шесть находившихся в ремонтных ангарах самолетов МиГ-23 и радиолокационная станция. Корреспондент РИА Новости передал с места событий, что часть авиатехники, включая пять истребителей, уцелела, взлетно-посадочная полоса серьезно не пострадала, восемь ангаров разрушены вместе с техникой.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Военные США атаковали авиабазу Сирии. Кадры нанесения ракетного удара

Ранее президент Сирии Башар Асад заявлял, что сирийское правительство не применяло оружие массового поражения, включая химическое оружие, против собственного народа. Асад напомнил, что Дамаск в 2013 году дал согласие на уничтожение своих складов с химоружием и на сегодняшний день не имеет запасов данного вида вооружений.

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