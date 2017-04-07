Лукашевич считает сомнительными перспективы диалога о безопасности

ВЕНА, 7 апр — РИА Новости. Перспективы восстановить диалог между государствами в сфере безопасности в условиях, когда агрессивное поведение одного из его участников замалчивается другими, являются сомнительными, считает постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

По его словам, на первой встрече неформальной рабочей группы ОБСЕ по структурированному диалогу по угрозам и вызовам безопасности в пятницу ракетный удар США по авиабазе Сирии был бы не замечен участниками без напоминания об этом со стороны российских представителей.

"(Мы) поставили под сомнение перспективы налаживания диалога в условиях, когда наши партнеры стараются не замечать и замалчивать агрессивное поведение одного из участников, а по сути, поощряют такое поведение в дальнейшем", — сказал Лукашевич РИА Новости.

Лукашевич отметил, что хотя ОБСЕ не занимается вплотную регионом Ближнего Востока и Северной Африки, "но последствия того, что там происходит, отражаются на регионе ответственности нашей организации, который примыкает к тому региону".

По его словам, участники встречи ссылались на нарушение норм международного права, но лишь в контексте якобы нарушенных Россией на Украине норм и принципов ОБСЕ. "Налицо были вопиющие двойные и даже тройные стандарты", — добавил постпред РФ. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе.