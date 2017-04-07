Постпред США в ООН обвинила правительство Ирана в происходящем в Сирии

ВАШИНГТОН, 7 апр – РИА Новости. Правительство Ирана несет ответственность за происходящее в Сирии, так как уже многие годы поддерживает режим Башара Асада, заявила постоянный представитель РФ в США Никки Хейли в ходе экстренного заседания СБ ООН по Сирии.

"Не только сирийский режим Башара Асада несет ответственность. Иранское правительство несет огромную ответственность. Он поддерживало и защищало сирийский режим в течении многих лет", — сказала она.

Совет Безопасности ООН в пятницу проводит специальное заседание в связи с ракетным ударом, который нанесли США по авиабазе в Сирии. По решению США, которые сейчас являются председателем СБ ООН, заседание проходит в открытом режиме.

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