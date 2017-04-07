Вице-президент США поблагодарил Нетаньяху за поддержку удара по Сирии

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 апр — РИА Новости. Вице-президент США Майкл Пенс позвонил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, чтобы поблагодарить за поддержку удара по Сирии и рассказать о результатах операции, сообщила пресс-служба главы израильского правительства.

"Вице-президент США Майк Пенс сегодня во второй половине дня позвонил премьер-министру Биньямину Нетаньяху и от имени президента Соединенных Штатов Дональда Трампа поблагодарил его за поддержку американских действий в Сирии. Вице-президент также проинформировал премьер-министра о деталях операции и ее результатах", — сказано в сообщении.

Согласно заявлению Пентагона, по аэродрому Шайрат в провинции Хомс были выпущено 59 крылатых ракет с двух кораблей в Средиземном море. Нетаньяху и другие представители израильского руководства приветствовали действия США, а министр обороны Авигдор Либерман сообщил, что еврейское государство было в числе первых заблаговременно предупреждено о готовящейся атаке.

В разговоре с Пенсом глава правительства заявил о необходимости помешать распространению и использованию химического оружия, сообщила пресс-служба Нетаньяху. Ответственность за применение отравляющих веществ израильтяне возлагают на власти и вооруженные силы Сирии, которые отвергают эти обвинения.

В ночь на пятницу США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии Шайрат в провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб. По данным Пентагона, всего были выпущены 59 ракет. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.

Минобороны России также сообщило, что при ударе были уничтожены склад материально-технического имущества, учебный корпус, столовая, шесть находившихся в ремонтных ангарах самолетов МиГ-23 и радиолокационная станция. Корреспондент РИА Новости передал с места событий, что часть авиатехники, включая пять истребителей, уцелела, взлетно-посадочная полоса серьезно не пострадала, восемь ангаров разрушены вместе с техникой.

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