Захарова назвала военную акцию США бессмысленной и опасной операцией

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Военная акция США в Сирии является абсолютно бессмысленной, бесцельной и опасной операцией, которая перекрывает международные усилия по борьбе с терроризмом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В ночь на пятницу США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии Шайрат в провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб. По данным Пентагона, всего были выпущены 59 ракет. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.

Минобороны России также сообщило, что при ударе были уничтожены склад материально-технического имущества, учебный корпус, столовая, шесть находившихся в ремонтных ангарах самолетов МиГ-23 и радиолокационная станция. Корреспондент РИА Новости передал с места событий, что часть авиатехники, включая пять истребителей, уцелела, взлетно-посадочная полоса серьезно не пострадала, восемь ангаров разрушены вместе с техникой.

"То, что мы сегодня видели.., это, конечно, абсолютная агрессия в отношении суверенного государства, это, конечно, с точки зрения военных специалистов и военного анализа, это абсолютно бесцельная и бессмысленная операция, это, конечно, очень опасная операция, потому что она как раз перекрывает те усилия, которые были направлены на борьбу с терроризмом, на международные усилия", — сказала дипломат в эфире телеканала "Россия 1"

Она назвала этот случай беспрецедентным, "ведь речь идет об ударе по суверенному государству, которое страдает от внутреннего конфликта, которое страдает от нападения международного терроризма на протяжении многих лет".

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