Россия разочарована отказом партнеров от расследования инцидента в Идлибе

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Кремль не сомневается в объективности данных Минобороны РФ о случившемся под сирийским Идлибом, Москва разочарована тем, что международные партнеры проигнорировали инициативу по запуску масштабного расследования, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Министерство обороны располагает данными объективного контроля. В связи с присутствием там наших военных представителей эти данные весьма аргументированы и подкреплены конкретными доказательствами. В этой связи у нас нет никакого резона сомневаться в той информации, которая поступает по каналам Минобороны РФ",- сказал он журналистам.

Как заявил Песков, партнеры РФ проигнорировали инициативу о масштабном расследовании случившегося, что вызывает сожаление.

"В любом случае, как бы наши партнеры ни относились к этим данным, мы также сожалеем, что они полностью проигнорировали нашу инициативу по запуску масштабного международного расследования того, что произошло под Идлибом", — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Командование сирийской армии решительно отвергло обвинения в свой адрес и возложило ответственность на боевиков и их покровителей.

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