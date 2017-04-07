Германия считает "объяснимым" авиаудар США в Сирии

БЕРЛИН, 7 апр — РИА Новости, Татьяна Фирсова. Реакция США на химатаку в Сирии "объяснима", заявил глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль.

По его словам, невозможно было спокойно наблюдать за ситуацией, в которой "Совбез ООН был не в состоянии отреагировать на варварское применение химоружия в Сирии против невинных людей".

"Тот факт, что США отреагировали налетом на военные структуры режима Асада (ред. — президент Сирии Башар Асад), которые стали источником жестокого военного преступления, объясним", — заявил Габриэль, его цитирует пресс-служба МИД ФРГ.

Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Командование сирийской армии решительно отвергло обвинения в свой адрес и возложило ответственность на боевиков и их покровителей.

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