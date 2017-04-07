Де Мистура внимательно следит за ситуацией в Сирии после удара США

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура внимательно следит за ситуацией в САР после удара США по аэродрому, а также проводит консультации с соответствующими лицами, заявил РИА Новости представитель офиса де Мистуры.

"Спецпосланник внимательно следит за ситуацией, а также проводит консультации с соответствующими лицами", — сказал собеседник агентства. Он добавил, что "ООН предоставит дополнительные комментарии, как только будет больше информации".

В ночь на пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого якобы была проведена химическая атака.

В Пентагоне сообщили, что пытались "минимизировать риск для персонала базы", в том числе для российских военных, которые находились на этом объекте. Также в ведомстве заявили РИА Новости, что перед ударом поставили в известность российских военных по установленным каналам связи, которые используются для предотвращения конфликтов в Сирии.

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