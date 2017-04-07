Косачев сомневается в возможности коалиции с Россией по Сирии

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. После удара США по сирийской авиабазе перспектива создания коалиции Москвы и Вашингтона по Сирии ставится под большое сомнение, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
"Так или иначе, российские крылатые ракеты продолжают бить по террористам, а американские — по правительственным войскам, которые, собственно, войну против террористов и возглавляют. Боюсь, что с такими подходами желанная российско-американская антитеррористическая коалиция в Сирии, о которой столь много говорилось после прихода Трампа во власть, почит в бозе, так и не успев родиться", — написал Косачев на свой странице в Facebook.
"Стенки Трампа" множатся. А ведь так хорошо все начиналось. Очень жаль", — отметил сенатор.
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