Озеров: действия США в Сирии ставят под вопрос договоренности с оппозицией

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Нанесение США ракетного удара по авиабазе в Сирии может поставить под вопрос достигнутые договорённости с сирийской оппозицией, в том числе на женевской площадке, считает глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.

США в ночь на пятницу произвели ракетный удар по правительственной базе в Сирии крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет. Отмечалось, что целью ракетного удара США был аэродром Шайрат в Сирии.

"Я не исключаю, что это будет очень нехорошим примером для вооруженной оппозиции в Сирии, что это может поставить под вопрос достигнутые договорённости с оппозицией, в том числе в Женеве", — сказал Озеров.

По словам сенатора, удар США по авиабазе также может подорвать уже предпринятые усилия по борьбе с терроризмом в САР.

"Нанесение США ракетного удара может подорвать усилия по борьбе с терроризмом в Сирии", — не исключил глава комитета.

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