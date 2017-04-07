Тиллерсон: США не просили согласия России на ракетный удар по базе в Сирии

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон не просил согласия Москвы на ракетный удар по правительственной базе в Сирии, передает агентство Рейтер.

Президент Дональд Трамп сообщил, что распорядился о нанесении ракетного удара по аэродрому в Сирии, с которого якобы была проведена химическая атака.

Пентагон заявил, что целью ракетного удара был аэродром Шайрат в провинции Хомс. Сообщается, что удар был нанесен крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.

Командование сирийской армии решительно отвергало обвинения в свой адрес в химатаке в провинции Идлиб и возложило ответственность за химическую атаку на боевиков и их покровителей. Минобороны РФ сообщило, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак. Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего.

Как заявил в четверг министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем, сирийские правительственные войска никогда не применяли и не намерены применять химическое оружие против мирных граждан и против террористов. Запасы химоружия были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года ОЗХО объявила о полной ликвидации химарсенала страны. За химическое разоружение Сирии организация получила в 2013 году Нобелевскую премию мира.

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