ЮНИСЕФ сообщил о гибели 27 детей при атаке в Идлибе

ООН, 6 апр — РИА Новости, Ольга Денисова. Детский фонд ООН сообщил о гибели 27 детей при атаке в Идлибе, о которой сообщалось ранее.

"Гибель по меньшей мере 27 детей была подтверждена при атаке в Идлибе, на северо-западе Сирии. Еще 546 человек, среди них много детей, были ранены. Ожидается, что количество пострадавших будет расти", — говорится в сообщении Детского фонда ООН.

Региональный директор фонда Герт Каппелэр призвал "все стороны конфликта и всех, кто имеет на них влияние, немедленно положить конец этому кошмару".

Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Командование сирийской армии решительно отвергло обвинения в свой адрес и возложило ответственность на боевиков и их покровителей.

Минобороны РФ сообщило, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак. Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего.

Как заявил в четверг министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем, сирийские правительственные войска никогда не применяли и не намерены применять химическое оружие против мирных граждан и против террористов.

В понедельник вечером США, Франция и Великобритания внесли в СБ ООН проект резолюции, которая осуждает использование химического оружия в Идлибе и содержит ряд требований к сирийским властям, в частности, предоставить экспертам ООН и ОЗХО доступ к военным авиабазам.

По итогам заседания СБ ООН в среду, Россия представила новый проект резолюции по расследованию сообщений о химической атаке в сирийском Идлибе.