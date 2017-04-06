Министр обороны Израиля уверен в причастности Асада к химатаке в Сирии

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 апр – РИА Новости. Министр обороны Израиля Авигдор Либерман сказал в интервью местной газете, что он "на сто процентов" уверен в причастности сирийских правительственных войск и лично президента Башара Асада к применению химического оружия в провинции Идлиб.

Он дал понять, что Израиль не намерен отказываться от политики невмешательства в конфликт в соседней стране, и призвал мировое сообщество "хоть что-то" предпринять в ответ на трагедию, унесшую, по данным сирийской оппозиции, десятки человеческих жизней.

"Обе убийственные атаки с применением химического оружия против гражданских лиц в провинции Идлиб в Сирии… были проведены сирийскими самолетами по прямому и преднамеренному приказу сирийского президента Башара Асада", — цитирует Либермана проинтервьюировавшая его газета "Едиот Ахронот". "Самое жестокое – то, что по тем, кого эвакуировали из зоны бомбежки в больницу, был нанесен второй удар химическим оружием", — добавил министр.

Национальная коалиция оппозиционных и революционных сил Сирии сообщила во вторник о 80 погибших и 200 раненых в городе Хан-Шейхун, распространив фото- и видеоматериалы с места трагедии. В случившемся оппозиционеры обвиняют правительственные войска. Сирийские власти и армейское командование отрицают применение отравляющих веществ и напоминают, что еще в 2013 году Дамаск согласилась передать все свои запасы химического оружия под международный контроль для последующего уничтожения.

Министерство обороны России сообщило, что сирийская авиация нанесла удар на окраине Хан-Шейхуна по складу боеприпасов террористов, где находились химоружие, которое переправлялось в Ирак. Расследованием инцидента занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия. Пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего.

Либерман назвал реакцию мирового сообщества на атаку "нулевой". "Ее просто нет", — сказал он. На вопрос, должен ли Израиль сам отвечать на события в Сирии, министр ответил: "Это ответственность мирового сообщества… Мир должен взять на себя ответственность и хоть что-то предпринять вместо того, чтобы просто говорить".

Декларируя невмешательство в события в Сирии, Израиль регулярно проводит военные операции в соседней стране, обычно объясняя их необходимостью помешать попаданию в руки "Хезболлах" современного оружия, включая ракеты, системы ПВО и средства массового поражения. Патронируемое Ираном движение ливанских шиитов в прошлом не раз воевало с Израилем, а сейчас сражается в Сирии на стороне Асада.

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