Гатилов: на конференции в Брюсселе не стали обвинять Дамаск в химатаке

БРЮССЕЛЬ, 6 апр – РИА Новости, Владимир Добровольский. Идея возложить на власти Сирии ответственность за химатаку в Идлибе озвучивалась, но не получила широкой поддержки на конференции по Сирии в Брюсселе, заявил российским журналистам замглавы МИД России Геннадий Гатилов.

"Что касается этой конференции, то, конечно, некоторые пытались перефокусировать ее на то, чтобы заострить внимание на произошедшем инциденте. Но надо сказать, что это у них не получилось", — сказал Гатилов, который представлял Россию на международной конференции в поддержку будущего Сирии.

По его словам, "лишь некоторые пытались обвинить сразу же во всем сирийское правительство, в том, что оно виновато в применении химоружия, то есть заведомо возложить вину на Дамаск".

"Но эта затея не получила широкой поддержки. Конечно, эта тема присутствовала в выступлениях, но в основном говорили о том, что надо разобраться в том, что произошло, нужно объективно посмотреть на произошедшее", — заявил замглавы МИД.

Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Командование сирийской армии решительно отвергло обвинения в свой адрес и возложило ответственность на боевиков и их покровителей.

Минобороны России сообщило, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак. Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего.

Ранее президент Сирии Башар Асад заявлял, что сирийское правительство не применяло оружие массового поражения, включая химическое оружие, против собственного народа. Асад напомнил, что Дамаск в 2013 году дал согласие на уничтожение своих складов с химоружием и на сегодняшний день не имеет запасов данного вида вооружений.

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