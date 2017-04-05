В Британии призвали Россию прекратить блокировать резолюции против Асада

ЛОНДОН, 5 апр – РИА Новости, Денис Ворошилов. Постпред Великобритании при ООН Мэттью Райкрофт заявил, что Россия должна присоединиться к другим членам СБ ООН и прекратить блокировать резолюции, осуждающие действия правительства Сирии.

Совбез ООН в среду проводит заседание по ситуации в Идлибе, где, как сообщалось, было применено химическое оружие. Накануне США, Франция и Великобритания внесли в СБ ООН проект резолюции, которая осуждает использование химического оружия в Идлибе и содержит ряд требований к сирийским властям, в частности, предоставить экспертам ООН и ОЗХО доступ к военным авиабазам. Командование сирийской армии решительно отвергло обвинения в свой адрес и возложило ответственность за атаку на боевиков и их покровителей.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что предложенный США, Францией и западными партнерами проект резолюции СБ ООН – это "фальшивка, схожая с представленной в 2003 году в Совбезе Колином Пауэллом пробиркой". Она отметила, что США и другие страны "вбросили резолюцию в СБ ООН по Сирии, основываясь на фейковых фактах", и Москва "категорически не приемлет" этот проект.

"Если Россия хочет доказать, что хочет мира, то Россия должна присоединиться к нам. Следует призвать Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) к расследованию. Дальнейших проволочек быть не должно, необходимо создать механизм проведения такого расследования. Все происходит из-за неуступчивости России. То, чем Россия занимается в этом зале, приводит к бездействию", — сказал Райкрофт, выступая на заседании СБ. Заседание транслируется на сайте ООН.

По его словам, если Россия не поддержит предлагаемую резолюцию, то Запад использует другие методы давления на сирийские власти, в частности, санкции ЕС. "У нас есть план, была поддержка, вы (Россия) отказались, поддержав (президента Сирии) Асада. Необходимо прекратить блокирование и присоединиться к консенсусу в СБ ООН… Россия делала все, чтобы поддержать Асада, а Асад унижает Россию, показывая насколько пусты обещания Сирии ликвидировать свои арсеналы химоружия", — добавил Райкрофт.

После крупнейшей газовой атаки в августе 2013 года в пригороде Дамаска Восточной Гуте, когда погибли, по разным данным, от нескольких сотен до полутора тысяч человек, Сирия присоединилась к Конвенции о запрещении химического оружия. Это стало результатом договоренности России и США об уничтожении химоружия в стране под контролем ОЗХО и остановило военное вмешательство США в Сирию. Запасы химоружия были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года ОЗХО объявила о полной ликвидации химического арсенала страны. За химическое разоружение Сирии организация получила в 2013 году Нобелевскую премию мира.

Однако в июне 2016 года госдепартамент США обнародовал доклад, в котором говорилось, что Сирия продолжает использовать химические вещества против граждан, а также может сохранять химическое оружие. А исполняющий обязанности Верховного представителя ООН по разоружению Ким Вон Су заявил, что эксперты ООН и ОЗХО до сих пор не могут подтвердить полное уничтожение объектов по производству химического оружия в Сирии.

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