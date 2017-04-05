МИД России назвал постановочным видео с места применения химоружия в Идлибе

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Опубликованные видео с места применения химического оружия в городе Хан-Шейхун носят постановочный характер, Москва не сомневается, что вся эта затея носит провокационный характер, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это создаёт твёрдое ощущение о постановочном характере видеоматериалов. У нас нет сомнений, что вся эта затея носит явно провокационный характер", — заявила она на брифинге.

Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии.

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